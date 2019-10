Jorge D'Alessandro defiende en 'El Chiringuito' que "lo peor que le podría haber pasado al Barcelona es que Neymar fichase por el Real Madrid", aunque celebra que el club azulgrana tenga a Ansu Fati.

"Neymar es historia. Esto es el fútbol. ¿Era bueno Vinícius o no? Si traes a Neymar, no juega más Fati, y esto no perdona", explica el tertuliano.