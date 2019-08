Después de que la Fiscalía brasileña haya dado por cerrada la investigación que recaía sobre Neymar Jr. por una presunta violación a la modelo de 26 años, Najila Trindade, el crack brasileño ha querido tomar la palabra a través de un comunicado que ha hecho público en su perfil en las redes sociales.

"Este será un capítulo que no olvidaré en mi vida por muchas razones, siendo la principal el daño que me causaron a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen. Seré honesto y no diré que estoy feliz, sino aliviado. ¡La cicatriz continuará recordándome que un ser humano puede hacer cosas buenas, peor también cosas malas!", relata el comunicado del jugador del París Saint-Germain.

"Que sea el comienzo no solo para mí, sino para todos los que han sufrido este tipo de falsas acusaciones y principalmente, para cada mujer que realmente es una víctima de este acto. ¡Mi deseo es que seas fuerte, luches y consigas todo lo que mereces! Gracias a Dios por todo, siempre", concluía Neymar, mostrando su apoyo a todas las mujeres que sufren episodios de violencia machista.

Después de que tanto la policía brasileña como la Fiscalía hayan cerrado el caso por falta de pruebas, la última palabra la tendrá el juez instructor del caso, que todavía no se ha pronunciado, al igual que la presunta víctima, Najila Trindade.