Neymar y su misterioso mensaje tras quedarse fuera de la convocatoria del PSG

Todo lo que Neymar hace en el PSG es noticia. Más después de su última polémica con Cavani, al que no dejó tirar un penalti que le habría convertido en el máximo goleador de la historia del PSG, y de los rumores que le sitúan en el Real Madrid la próxima temporada.

Tras un torrente de críticas y de quedarse fuera de la lista de convocados de Emery para el partido ante el Lyon por unas molestias en su muslo derecho, el brasileño subió una misteriosa frase a su cuenta de Instagram.

La frase de Neymar en Instagram | Redacción

El mensaje decía: "Un sabio dijo: Su edad no define su madurez. Sus notas no definen su inteligencia. Los rumores sobre ti no definen quién eres".