Neymar Jr lleva varios días siendo víctima de reproches, críticas y faltas de respeto por los medios y aficionados a causa de unas fotos en las que se ponía en duda el estado de forma física del brasileño.

El capitán de la 'canarinha' ha aguantado durante un tiempo esos comentarios, incluso llegando a responder riéndose de ellos, como cuando dijo en sus redes sociales: "En el próximo partido pillo una talla M".

Sin embargo, al término del enfrentamiento clasificatorio para el Mundial de Qatar, en el que Brasil ganó a Perú por 2-0 y resultado con el cual siguen invictos, Neymar no quiso callar más y se dirigió al medio brasileño 'Rede Globo'.

"No sé qué más tengo qué hacer para que la gente me respete. Esto se ha convertido en algo normal y sucede desde hace mucho tiempo... Son periodistas, comentaristas y otros. Por eso, a veces, ya ni me gusta dar entrevistas. Creo que ha llegado un momento importante para que aparezca, porque estoy sufriendo todo tipo de faltas de respeto", dijo a pie de campo.

Su rajada no se quedó ahí, ya que en las horas posteriores el jugador del París Saint-Germain ha seguido defendiendo su imagen con publicaciones en sus redes sociales pidiendo respeto, aunque también volvió a mostrar su sentido del humor, catalogándose a si mismo como 'Gordito Jugón', quitándole hierro al asunto.

Por otra parte, periodistas brasileños se sintieron molestos con las palabras de Neymar y respondieron comparándole con Leo Messi.

"¿Por qué dices que te persiguen todo el tiempo? Se crítica cuando se crítica y se alaba cuando se alaba. Veo una cierta exageración por parte de Neymar", dijo Galvão Bueno. "Eso es lo que le falta a Neymar. Calmarse. No ves a Messi haciendo esas cosas. A Neymar todavía le falta ese aucontrol, porque a Messi lo critican tanto como a él".