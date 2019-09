La afición del Málaga no aguanta más. Con gritos de "¡Al-Thani, vete ya!" y "¡directiva, dimisión!", unas 2.000 personas se dieron cita antes del partido para manifestarse.

Durante el encuentro, más pancartas y más cánticos de "¡Al-Thani, vete ya!", una situación que también ha cansado a Víctor, que no pudo inscribir a dos jugadores para el partido. "Que yo no tenga conocimiento por parte de la dirección deportiva del club antes de hacer la convocatoria de que estos jugadores no tienen 'transfer' me parece increíble", manifestó el entrenador del Málaga.

Para colmo, el Málaga cayó 0-1 ante el Almería. Por su parte, Al-Thani sigue sin aparecer por el palco y solo habla por redes sociales para responder a sus críticos.