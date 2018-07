Mourinho renueva con el Manchester United hasta junio de 2020

El Manchester United ha anunciado la renovación por una temporada más, hasta el año 2020, del técnico José Mourinho.

El anterior contrato de Mourinho, de 54 años, vencía en verano de 2019 y ha firmado la ampliación por una campaña más con la posibilidad de ampliarlo una segunda.

"Estoy honrado y orgulloso de ser el entrenador del Manchester United. Quiero darle las gracias a los dueños y al señor Woodward (director ejecutivo) por el reconocimiento a mi trabajo duro y dedicación. Estoy encantado de que crean que soy el técnico idóneo para el futuro de este gran club", expresó el preparador portugués.

We are delighted to announce Jose Mourinho has signed an extension to his contract with #MUFC.

Club statement: https://t.co/vbGhXWbjcA pic.twitter.com/PcprzUIYfI