Mourinho le manda un mensaje de apoyo a Claudio Ranieri tras su destitución en el Leicester

EL LUSO LANZA UN DARDO AL FÚTBOL ACTUAL

Jose Mourinho no ha permanecido inmóvil tras el despido de Claudio Ranieri al frente de la nave del Leicester. El portugués, técnico del Manchester United, ha lanzado un capote a su colega de profesión y ha aprovechado para atacar al fútbol moderno: "Campeón de la Premier y premio The Best a Mejor Entrenador. Así es todo ahora. Nadie puede borrar la historia que escribiste".