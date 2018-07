Mourinho: "Si Ibrahimovic se quiere ir a otro país, no le haremos la vida más difícil"

"Zlatan está en su último año de contrato. Si es verdad que se quiere ir a otro equipo en otro país nosotros le ayudaremos a crear las condiciones adecuadas para que ocurra, no para hacerle la vida más difícil", expresó el técnico luso.

Aún así, Mourinho señaló que Ibrahimovic, de 36 años, no le ha pedido salir del equipo, sino que en su última conversación le dijo que lo que quería era recuperarse "totalmente" y estar "preparado" para ayudar. "Él nunca me ha dicho nada sobre este tema -su salida-. Es la primera vez que leo o escucho sobre ello en la prensa. Nunca me lo ha mencionado", añadió.

Ibrahimovic retornó a los terrenos de juego el pasado noviembre tras siete meses fuera debido a una grave lesión de rodilla que sufrió en un partido de la Liga Europa que enfrentó al Manchester United y al Anderlecht belga.

No obstante, otra lesión de rodilla que sufrió a finales de diciembre le ha impedido disputar el último mes de competición. Además, en este mercado invernal, el Manchester United ha incorporado al delantero chileno Alexis Sánchez, procedente del Arsenal, a cambio del armenio Henrikh Mkhitaryan, por lo que la competencia en la delantera de los 'Diablos Rojos' ha aumentado y puede propiciar la salida del delantero sueco de Old Trafford.