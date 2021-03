Ramón Rodríguez Verdejo, conocido en el mundo del fútbol como 'Monchi', lleva prácticamente toda su vida dedicada al Sevilla FC. Ahora ocupa el puesto de director deportivo del club, siendo uno de los más prestigiosos de Europa en su labor, pero en su día se vistió de corto para jugar en el verde de Nervión.

En una entrevista a la 'ESPN', Monchi recordó los días en los que compartió vestuario con Diego Armando Maradona y Carlos Salvador Bilardo en 1992 y 1993.

De ellos (y de Simeone), el dirigente afirma haber aprendido de su filosofía: "El día que el Sevilla pierde no me habla ni mi mujer, ni mis hijos ni mi madre. Tardan dos días en hacerlo. Eso aprendí con Maradona, Bilardo y Simeone. El gen ganador es algo que hay que intentar transmitir siempre porque no hay nada más bonito que ganar. El fútbol es ganar, luego ganar y después ganar. Y si luego puedes jugar bien, mejor".

Paralelamente, 'Monchi' sacó a la luz una curiosa anécdota con Maradona a raíz de una pregunta del '10' sobre su reloj en aquel momento.

"Solíamos pasear mucho por la mañana en los lugares donde jugábamos y un día en La Rambla de Barcelona, antes de jugar contra Espanyol, me dice 'qué bonito reloj tienes, ¿es un Rolex?'; y yo le digo 'es un Trolex, porque es falso, no tengo dinero para comprarme un Rolex'. La conversación quedó ahí y a los diez días me invitó a cenar a su casa con Claudia y las niñas. Tras la cena vino con una bolsa con un Cartier y me dijo 'toma, para que no tengas que ponerte más relojes falso'".

"Con el mundo era muy bueno; con él mismo podría haber sido mejor", añadió el director deportivo, que guarda un gran recuerdo del paso del '10' por la ciudad hispalense.

A su vez, recordó la mítica escena de Bilardo diciéndole al médico del Sevilla "písalo, písalo" cuando saltó al terreno de juego para atender a un jugador del Deportivo de la Coruña.

"Fue una imagen que en un primer momento le hizo mucho daño a Carlos pero con el tiempo dibujó lo que era, una persona que no tenía ningún trasfondo, todo el mundo entendió lo que quería decir. De hecho hoy uno de los gritos de la hinchada del Sevilla es 'písalo, písalo' cuando se lesiona un jugador contrario. No lo dicen con maldad, sino como lo dijo Carlos", explica.

A día de hoy, 'Monchi' afirma que se considera 'bilardista': "Tuve la fortuna, la suerte de ser jugador suyo. Mi vida profesional y personal está reinada por mucho de lo que aprendí de él. Lo considero mi maestro. Soy un seguidor al 100% de la filosofía de Carlos".