PASÓ COMPLETAMENTE DESAPERCIBIDO EN EL CAMP NOU

Kevin Prince-Boateng ha pasado al ataque. El jugador de la Fiorentina, ex del Barcelona, ha cargado duramente contra el fútbol y contra los futbolistas, tanto jóvenes como veteranos. "Esto es un negocio y solo somos números. Si no rindes, viene otro. No hay lealtad", afirma.