'Mirror': El Manchester United cesará a Mourinho este fin de semana

José Mourinho podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador del Manchesterer United. Eso es lo que asegura el diario 'Mirrror', que explica que la decisión en Old Trafford ya ha sido tomada y que el técnico luso será despedido este mismo fin de semana, con independencia del resultado ante el Newcastle de Rafa Benítez.

EXCLUSIVE: Jose Mourinho set to be sacked THIS WEEKEND whatever Manchester United's result vs Newcastle | @DiscoMirrorhttps://t.co/HBWZBjRuhk pic.twitter.com/QrlOccJbri