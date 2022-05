Es el gran favorito, todos hablan de él. Y Leo Messi también cree que debería ganar el Balón de Oro. Hablamos de Karim Benzema, reciente campeón de la Champions League con el Real Madrid y el hombre que parece que se llevará ese galardón a mejor futbolista de la temporada.

Messi, del PSG, no tiene dudas. "Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos", ha dicho en 'TyC Sports'.

El argentino ha concedido una entrevista en la que ha respondido a todo. También a las críticas de Robert Lewandowski sobre el premio que recibió el año pasado: "Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo pero tampoco le di mayor importancia".

Seguirá en el PSG Messi el próximo año. Reconoce que el cambio fue muy difícil, sobre todo para él y su mujer: "Yo en Barcelona tenía todo. Me fui de muy chico. Es más: viví más en Barcelona que en Argentina. La verdad es que no tenía pensado cambiar nada. Por suerte la adaptación de los nenes fue espectacular. Para Antonella y para mí fue más difícil".

Y sobre su temporada, reconoce que todo se vino abajo con la eliminación ante el Madrid: "Eso nos mató". "No siempre gana el mejor. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de Champions y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions", dice Messi.

Su dolorosa salida del Barça

"Fue un verano donde la felicidad era completa y donde tenía pensado que todo siguiera igual en el Barcelona con toda mi vida y en el medio pasó lo que pasó y fue duro. Fue un cambio duro. Un año difícil. No fue fácil la adaptación", reconoce.

No quería dejar Barcelona, pero le tocó: "Después de estar toda la vida en el mismo lugar, no es fácil con la edad que tengo. Una cosa es hacerlo más joven y queriendo, pero yo en ese momento no lo quería y no lo imaginaba y no lo pensaba".