Fekir es uno de los grandes nombres del Real Betis de la actualidad. El jugador francés se ha hecho un hueco en el corazón del beticismo por sus actuaciones tras una gran época en el Olympique de Lyon en la que llegó a sonar, y mucho, para equipos enormes.

Para clubes como Real Madrid, Barça y Liverpool. El club 'red' estuvo cerca de firmar al futbolista, tal y como él mismo ha reconocido en una entrevista concedida para 'The Guardian'.

Es más, Fekir da el motivo por el que rechazó a los del Merseyside: "Si no fiché por el Liverpool es porque el Betis me estaba esperando".

"Es una ciudad preciosa, con ese espíritu árabe, un club especial. Es la vida", afirma Fekir.

Y sigue: "No me arrepiento de nada, y no pienso mucho en el futuro. Solo vivo cada día para tratar de disfrutarlo".

El Betis fue uno de los más destacados en LaLiga la pasada temporada, logrando la clasificación para la Europa League con Manuel Pellegrini a los mandos.

Ahora, los andaluces se centran en pelear por entrar en la Champions League en una temporada que comienzan jugando ante el Elche en el Benito Villamarín.