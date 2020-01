El francés Kylian Mbappé, delantero del París Saint Germain, afirmó que todo jugador galo de su generación creció con Zinedine Zidane, actual técnico del Real Madrid, "como ídolo" y reconoció que desea tener una carrera parecida a la del portugués Cristiano Ronaldo. "Si eres francés, obviamente creces con Zidane como ídolo.

Luego otro ídolo era Cristiano Ronaldo, con el que ya he tenido la suerte de medirme como rival, también con la selección", aseguró Mbappé en una entrevista publicada este miércoles por el diario italiano "La Gazzetta dello Sport". "Luego me encantaban los grandes jugadores brasileños, como (Edson Arantes do Nascimento) Pelé, (Ronaldo de Assis Moreira) Ronaldinho, Ronaldo Nazario o Ricardo Kaká.

"A mis aficionados quiero dar el mensaje de un chico que creyó en su sueño, dando el máximo, tratando de superar sus límites y dejar una huella en mi deporte", agregó el delantero campeón del mundo, de 21 años. El delantero francés explicó que para el futuro de su carrera se inspira en lo que logró Cristiano Ronaldo, pues ya "es tarde" para seguir las huellas del argentino Lionel Messi y jugar toda su carrera en un solo club. "Para mí ya es tarde para hacer una carrera como Messi, habría tenido que quedarme en el Mónaco. Sin quitar ningún mérito a Messi, ahora tengo que inspirarme sí o sí en la carrera de Cristiano", dijo.

Y es que Mbappé tiene una profunda admiración para CR7, al que considera como el jugador correcto para devolver la Liga de Campeones al Juventus en esta temporada. "La Juventus es un equipo fuerte y lo demuestran las finales que jugó en las últimas temporadas. Siempre les ha faltado algo para marcar la diferencia, y ahora lo tiene gracias a Cristiano. Es el jugador que te hace ganar las cosas importantes. Este año la Juventus está entre los favoritos, pero también están los de siempre, el Madrid, el Barcelona, el Liverpool", dijo.

En el PSG, Mbappé comparte el vestuario con jugadores como Neymar Júnior o Icardi, con el que desarrolló una buena relación no solo en el campo. El tridente explosivo del club parisino ya acumula 51 goles este año (21 Mbappé, 13 Neymar y 17 Icardi). "Neymar es un grandísimo jugador, con el que tengo una buena relación fuera del campo. Vivió dos temporadas difíciles, pero está recuperando su mejor nivel.

Es una buena noticia para los aficionados del París Saint Germain y los que aman el fútbol", declaró, antes de rendirse a Icardi. "Mauro es uno de los mejores delanteros del mundo, pero llegó con humildad, decidido a ayudar al equipo. No piensa en nada más que marcar cuando está en el área de penalti. Ya ha marcado mucho, demostrando que es un jugador importante para el PSG. Tenemos mucha afinidad con Icardi, tenemos estilos de juego complementarios. Lo importante es seguir", prosiguió.

Sin embargo, el que más le sorprendió en el PSG fue el centrocampista internacional italiano Marco Verratti. "Verratti es un fenómeno, me parece evidente. Es el jugador que más me ha impresionado desde que estoy en el PSG. Es buenísimo y es una suerte increíble tenerle en mi equipo. Estoy orgulloso de jugar con él", admitió.