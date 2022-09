Es, casi con total seguridad, el gol en propia puerta más sospechoso de la historia del fútbol. El protagonista de esta historia es Julio Campos, centrocampista del Atlético AM de la segunda división de Brasil.

En el partido ante el Sul América, en el minuto 89, ocurrió todo. Recibió en el centro del campo, se giró hacia su portería y disparó por encima de su portero.

Y todo tendría que ver con las apuestas. El jugador está siendo investigado. De hecho, ya estaba siendo investigado desde la pasada jornada, tras la sospechosa derrota de los suyos ante el Librade.

Su club ha tomado medidas contundentes contra él: "Condenamos cualquier actitud antideportiva y abriremos un procedimiento interno para investigar los hechos contra Sul América. Estamos a favor del juego limpio y responsable y los implicados ya han sido desvinculados del club".

El vídeo habla por sí solo. "Necesitamos entender qué le llevó a hacer eso. Vamos a pedirle a la Federación que investigue si había una casa de apuestas o algo así detrás. El club está a su disposición", dijo el presidente de Atlético AM, Henrique Barbosa da Costa.

Julio Campos from Atletico Amazonense scored against his own team in the 89th minute...

If you’re going to match fix, at least do it discreetly! 🤣 pic.twitter.com/Gtaks66s2Z