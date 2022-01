La buena relación entre Ancelotti y Marelino es evidente. Tras la rueda de prensa previa a la final de la Copa de España, disputada en Arabia Saudí, ambos entrenadores se hicieron la foto protocolaria, donde el técnico del Athletic sorprendió al transalpino.

Corría el año 1987 cuando, gracias a Arrigo Sacchi y su fútbol total, el Milan había vuelto a la primera línea del fútbol europeo. Después de vencer en El Molinón por 1-0, el Sporting viajó a Lecce para disputar el partido de vuelta de la Copa de la UEFA donde Marcelino jugó 45 minutos y, Ancelotti, una de las piezas clave del equipo 'rossoneri' , llevaba el dorsal 8 a la espalda.

"No la había visto hasta ahora. He visto una foto que jugamos como rivales en el 1987 y no me acordaba", dijo 'Carletto'.

Además, Ancelotti afirmó la buena relación existente con Marcelino: "No nos conocemos mucho en persona, pero es una amistad que hemos disfrutado con el tiempo. Es una amistad de piel, a veces pasa que hay gente que conoces pero sientes algo especial cuando te lo encuentras".

El técnico del Athletic Club se deshizo en elogios sobre 'Carletto' y, tras conocer su enfrentamiento en la final de la Copa de España contra el Real Madrid: "Es alguien a quien admito por lo que es como entrenador y también como persona".

El fútbol expuesto por aquel Milan de Arrigo Sacchi ha servido de inspiración para las futuras generaciones de entrenadores. Por ello, cuando Ancelotti comenzó a entrenar al Real Madrid y Marcelino era el líder del banquillo del Villarreal, mantuvieron una charla de una hora después de uno de los partidos de esa temporada.

La relación entre ambos fue a más cuando, Ancelotti, llamó a Marcelino tras el fallecimiento de su padre. Ahora, son dos de los entrenadores de LaLiga que mejor relación tienen.