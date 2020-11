Tras la muerte de Diego Armando Maradona, muchos han sido los que han querido despedir a su ídolo. En 'Jugones' han hablado con algunos de sus excompañeros.

La mayoría de ellos han coincidido en que era una persona muy humilde. "Lo veías una noche con un jefe de Estado y a la mañana siguiente te lo veías atendiendo a un mendigo", ha asegurado Rafa Paz, que estuvo junto al argentino en el Sevilla. "Él siempre ha defendido las causas del humilde y por eso el cariño que le tiene todo el mundo", añadía Víctor Muñoz, excompañero del Barça.

"Era capaz de estar después de una sobremesa respondiendo a las preguntas pues dos, tres horas. Era muy paciente con todos nosotros, que éramos chavales jóvenes de 23, 24 años", ha confesado Monchi de cuando compartió vestuario en la temporada 1992-93 con Maradona.

"Yo me quedo con el Diego jovencito 'Estoy aquí porque me han obligado a venir'", le imitaba Pichi Alonso.

Incluso estuvo a punto de regresar al club azulgrana según Josep María Minguella: "Un día cenando en un restaurante me dice 'Dile al presi que si me consigue la casa donde estaba en Barcelona, vuelvo'". En ese momento el que presidía el club era José Luis Núñez, pero finalmente "no dio el paso en aquel momento".