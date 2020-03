El mundo del fútbol, como cualquier otro sector, está siendo golpeado económicamente por el coronavirus. Algunos clubes han planteado a sus futbolistas que se rebajen el suelo mientras dure esta crisis.

Y Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, lo entiende. Él aceptaría una reducción de su salario: "Si no se puede jugar y los clubes no van a cobrar lo que está estipulado yo entiendo perfectamente que se tendría que aceptar. Lo demás sería ponerse de perfil. Y no creo que sea el momento de ponerse de perfil".

"Es el momento de ser responsables y de priorizar las cosas. El fútbol está en un momento absolutamente secundario, lo primero es la salud y hasta que la salud no esté garantizada al cien por cien para todos no se puede pensar en este tipo de situaciones", continúa Lopetegui, entrevistado en 'Jugones'.

Por otro lado, no es partidario de jugar a puerta cerrada. "El fútbol es para jugarlo con gente", dice, aunque admite que si se hace a puerta cerrada es "porque hay algún riesgo".