En pleno programa de 'El Chiringuito', por su propio devenir, se reprodujeron una serie de imágenes de Paco Buyo durante su etapa en el Real Madrid como portero.

'Loco' Gatti alucinó con la habilidad del exguardameta, del que aseguró no estar "enamorado", pero sí explicó que "tenía otra imagen de Paco".

"Le doy un siete o un ocho. Me gusta que salía y tenía la inquietud de ir a cortar", señaló el exarquero argentino.

A su vez, Gatti señaló que Buyo le parece "mejor que Casillas", pero no que él: "No fue mejor que yo, conmigo rompieron el molde. ¿Me estás cargando? A mi me hizo mi padre, mi madre y Dios, ya no hay más", zanjó Gatti.

Cabe recordar que Hugo Orlando Gatti es historia viva de Boca Juniors y de la liga argentina debido a que atesora el récord de partidos disputados en la Primera División (765 partidos) y el de mayor cantidad de penaltis parados (26 en total).