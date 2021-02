A raíz de la renovación de Leo Messi y con el FC Barcelona y con el contrato que ha sido desvelado por 'El Mundo', en 'El Chiringuito' se han vivido días muy intensos en cuanto al debate y Lobo Carrasco ha desvelado algo inesperado relacionado con el Real Madrid.

"Tenía un contrato debajo de la mesa porque iba a ir al Real Madrid. Me tenían fichado. Se enteró el presidente del Barça, Retamero. Me querían hacer el puente, primero al Betis y luego al Real Madrid", contó.

"Quiero decir con esto que cuando uno no juega, tú puedes ser barcelonista de corazón pero eres un profesional. Y Luis Aragonés que era del Atlético de Madrid a muerte vino con nosotros a hacernos campeones de la Copa del Rey", explicó.

Y Josep Pedrerol le lanzó varias preguntas: "Si el Barça no te llega a mejorar la ficha...". "Pero no era por eso, Josep. Era porque no jugaba", corrigió Lobo.

Sentenció: "Me hubiese ido al Betis y del Betis al Madrid seguramente. De eso hace ya 40 años. Afortunadamente me llamaron y me quedé. Me alegré tanto que fue una de las noches más felices de mi vida".