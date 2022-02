Robert Lewandowski, ganador del Balón de Oro, no olvida. Porque el polaco se ha vuelto a referir a las palabras que dijo Leo Messi cuando recibió el Balón de Oro, afirmando que Robert "lo merecía" por todo lo que hizo el año anterior.

Sin embargo, para el 'The Best' no recibió ningún voto de Messi: "Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro, ¿su punto de vista cambió más tarde? No lo sé".

El delantero del Bayern Munich cree que el galardón que él se llevó es más importante: "He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante".

"En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA. Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión...", dice el polaco.

Y sentencia: "Tal vez en el ránking dé prestigio, el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece porque sé lo duro que trabajé durante muchos años".

El 'The Best' para Lewandowski, el Balón de Oro para Messi. Así se repartieron los premios individuales de la temporada. Aunque el polaco no olvida aquellas palabras de Messi... que luego pareció cambiar.