Llegado el momento de tratar su futuro en la entrevista, Jordi Évole le ha regalado dos guías turísticas a Leo Messi. Dos de las ciudades en las que más suena su nombre como posible fichaje estrella de sus respectivos equipos: Mánchester y París.

Desde que se conoció que el argentino quería abandonar el FC Barcelona tras enviar el burofax al club, mucho se especuló con un posible reencuentro con Pep Guardiola en el Manchester City.

Una vez que el astro anunció que se quedaba en la Ciudad Condal para evitar ir a juicio con el equipo de su vida, los diversos 'guiños' con pasaporte parisino han ubicado a Messi en el PSG junto a su amigo Neymar.

"No sé que puede pasar. Estoy centrado en estos seis meses para luchar por lo que se pueda. No pienso en cómo terminará el año porque hoy por hoy no sería bueno que diga qué voy a hacer porque no lo sé", ha respondido Leo a la cuestión planteada por Évole.

Sin embargo, el '10' ha sorprendido al periodista al confesarle su "ilusión" de cara a un futuro: "Yo siempre tuve la ilusión de poder vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos y vivir lo que es esa Liga y lo que es la vida allí. Si pasa o no, después me gustaría volver a vivir a Barcelona".

En el hipotético caso de que Leo finalmente abandone el Barça, tiene claro de que, algún día, el destino le volverá a unir con la Ciudad Condal: "Siempre voy a hacer lo que sea mejor para el club y para mi. Seguiré lo que me diga el corazón y la cabeza. Me voy a quedar a vivir en Barcelona y quiero volver en el día de mañana, cuando ya no sea jugador, a estar en el club de alguna manera porque es lo que quiero".

"¿Jugarías en el Real Madrid o en el Atlético?"

"No, imposible. No sé si voy a irme. Si me toca irme, me gustaría que fuera de la mejor manera, pero querría volver algún día. No pasa nada, el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador, incluido yo. Ojalá que el presidente que venga haga las cosas bien para volver a ganar títulos".