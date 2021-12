Una vez consumado su 'adiós' al FC Barcelona, Leo Messi concedió una entrevista a 'Sport' en la que cargó contra la figura de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, por dejar entrever que el '10' podría haber elegido quedarse sin cobrar en lugar de fichar por el París Saint-Germain como agente libre.

"Nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco", señaló el rosarino el pasado verano.

Ahora, en una entrevista en 'Els Matins' de 'TV3', el dirigente blaugrana ha querido aclarar sus palabras y ha dado la razón a Messi en el entuerto.

"Lo quiero aclarar. En un programa de radio me dijeron: ¿Si se hubiera quedado gratis Messi? Gratis... Tampoco sé si podía ser posible, pero entiendo que sí. Y por un momento dije, pues podía haber sido. Pero yo nunca le pedí a Messi jugar gratis y en eso Messi lleva razón porque, aparte, es el mejor jugador del mundo. Sabíamos que tenía una propuesta importante y era absurdo. En todo caso, tenía que salir de él, no de mí. Nunca lo dije y se ha formado una polémica que está falseado en el origen", ha explicado Laporta.

El pasado lunes, en la gala del Balón de Oro, Leo Messi y Joan Laporta volvieron a coincidir, pero tal y como el propio presidente afirmó a 'El Chiringuito', no se produjo un saludo como tal.