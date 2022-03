Inmerso de lleno en la fase final de la Europa League y con el 'sueño' de poder meterse en la lucha por LaLiga (están a 12 puntos del Real Madrid con un partido menos), el FC Barcelona tiene centrados gran parte de sus esfuerzos en conformar la plantilla de la próxima temporada.

En una entrevista en 'RAC1', Joan Laporta, presidente del club, se mostró franco y analizó la realidad del mercado azulgrana: prioridad por jugadores libres para "renovar" el equipo.

"Tenemos un par de jugadores cerrados que acaban contrato, jugadores con los que se puede negociar. ¿Defensa y centrocampista? Por ahí, no me hagan dar los nombres", señaló el dirigente culé, haciendo referencia a Andreas Christensen (Chelsesa) y Franck Kessié (Milan), que todo apunta a que jugarán en el Spotify Camp Nou la próxima campaña.

Sobre Messi, Laporta se muestra realista: "No he recibido ningún mensaje de Messi para volver al Barça. Tampoco de su entorno. Y nosotros en este momento no nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo nuevo con jugadores de experiencia. Pero Leo es Leo, es el mejor jugador del mundo reconocido. No diría que sería un paso atrás. Leo es Leo y con el estado de ánimo que viniese..., pues es un ganador. Messi merece un respeto como jugador y como persona".

"Barcelona tira mucho y él vivía bien aquí. Y Barcelona tira mucho. A mí me supo casi peor por el tema personal que futbolístico. Y cuando llega a un club que sólo prioriza la llegada de estrellas, pues en ocasiones cuesta más", añadió Laporta.

Salidas

Joan, por primera vez, abrió la puerta de salida a un peso pesado del vestuario, Sergi Roberto: "Tuvo la oportunidad de renovar a principios de temporada en aquel tiempo que estuvimos reestructurando contratos y no entendí por qué no lo aceptó. El momento era entonces. Ahora acaba contrato y nosotros estamos renovando la plantilla".

Paralelamente, sobre Ousmane Dembélé, Laporta afirmó que su oferta caducó en diciembre, pero que todo puede pasar si aceptan las condiciones ofrecidas.

"A mí Dembélé me gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador. Lo que le ha pasado también es, como a Sergi Roberto, que le hicimos una oferta y que caducaba el 20 de diciembre... Si se llega a un acuerdo, estará dentro de los límites establecidos. Diré con todos los respetos que el representante es una caja de sorpresas y nunca se sabe qué puede pasar", apuntó.

¿Objetivos para la presente temporada?

Por otro lado, y en referencia a la recta final de la presente temporada, Joan Laporta se mostró optimista y hambriento de títulos... pero quizás poco realista: quiere ganar LaLiga y la Europa League.

"No firmo ser segundo en Liga y ganar la Europa League. Lo digo convencido. Tenemos equipo para ganar LaLiga. Llegamos bien al último tramo de la competición, con un equipo que está bien, con un entrenador que lo hace de maravilla y que tiene más ganas que yo de ganar LaLiga. Xavi ha madurado, es padre, que eso obliga, y es un optimista", zanjó el presidente.