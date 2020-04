La carrera de José Mourinho alberga multitud de episodios sonados que han causado mucho revuelo: desplantes a la prensa, provocaciones, agresiones...

El último que se ha conocido lo ha revelado un exjugador que el portugués tuvo a sus órdenes en su etapa en el Oporto: Cándido Silva. El exfutbolista, que por entonces nadaba entre el primer equipo y el Sub-21, le pidió a 'The Special One' marcharse cedido, algo que no sentó muy bien a 'Mou'.

"Fui estúpido. Era muy querido por la afición, tuve ese privilegio. En ese momento, tenía un gran papel en el equipo Sub-21 pero no tenía minutos en el FC Porto. Me senté frente a Mourinho y dije que quería que me prestaran. Y él me dijo: 'Solo puedes ser retrasado mental'", ha afirmado el exfutbolista en una entrevista a los medios de 'Los Dragones'.

Tras su marcha, el Oporto se alzó con la Champions League, algo que reconcome al exjugador: "Quería jugar, tuve dos buenas temporadas en el Oporto y pensé que estaba en un momento decisivo. Pero terminé yéndome y cuando regresé, Mourinho se había ido al Chelsea. Cuando vi a mis colegas ganar el Campeonato, pensé: 'Realmente soy un martillo para el fuego'".