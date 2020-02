El derbi madrileño, en el que el Real Madrid se alzó con la victoria, no estuvo exento de polémica. Con 0-0 en el marcador, los jugadores rojiblancos reclamaron un posible penalti de Casemiro a Álvaro Morata que ni Estrada Fernández ni el VAR consideraron como punible.

En 'El Chiringuito' se realizó una encuesta reclamando la opinión de los aficionados sobre si era o no penalti del centrocampista brasileño sobre el exjugador del Real Madrid. Los resultados arrojaron que casi el 65% de los internautas consideraban que se hizo bien en no decretar la pena máxima.

Al ver los datos de la encuesta, Jorge D'Alessandro no dio crédito y arremetió duramente contra la decisión del árbitro. "Acepto la encuesta pero me siento dolido. Me duele el corazón como hombre del deporte. Es una adulteración de la realidad", afirmó el colaborador argentino.

"¿Qué van a pensar los niños cuando se vean frustrados en el deporte por una decisión como la de este señor?", expresó D'Alessandro, a lo que Edu Aguirre no dudó en responder: "A Jorge le duele mucho el corazón, pero no se preocupó por los niños en el Camp Nou cuando a Varane le rajaron la pierna y no pudo jugar el siguiente partido".