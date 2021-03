Tras conseguir 'in extremis' el aval de 124,6 millones de euros que requería LaLiga para que Joan Laporta fuese nombrado oficialmente presidente del FC Barcelona, el exmandatario culé entre 2003 y 2010 ha realizado la toma de posesión del cargo en la tribuna del Camp Nou.

Con hasta 300 personas invitadas, entre las que se encontraban Leo Messi, Gerad Piqué, Sergio Roberto, Ronald Koeman, Nikola Mirotic, Sarunas Jasikevicius o los expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, Laporta ha sido investido entre aplausos, vítores y con una ilusión desbordante.

El nuevo máximo dirigente azulgrana ha iniciado su intervención recordando una mítica frase de Johan Cruyff, añadiéndole ciertos tintes irónicos: "Sólo Dios sabe lo que ha costado llegar hasta aquí... ¡y no se refería sólo al dinero!".

Situación financiera del club

"La situación económica ha generado preocupación y la prioridad es que el club vuelva a ser sostenible con un plan de choque para revertir la situación y un equipo de profesionales preparados para ello. No nos asusta, sí nos da respeto, pero tomaremos decisiones valientes si es necesario aunque no se hayan tomado nunca".

Apoyo a Koeman

"Ronald, tienes la confianza de esta junta, el equipo ha mejorado y hay que intentar volver a ganar. Si recuperamos el nivel económico, seremos competitivos otra vez en la Champions. Podemos ganar la Liga y la Copa. Hablo del fútbol, pero también de equipos tan exitosos como el femenino, el basket, el balonmano, el hockey... Haremos todos los esfuerzos necesarios para seguir estando orgullosos".

Situación política

"Ya me conocéis jugadores y entrenadores, no somos vírgenes en esta historia y sabemos cómo afrontarlo. El Barça es más que un club. Nos identifican por el mundo como un club catalán abierto al mundo. Estamos vinculados al país, posicionados en defensa de los derechos y de las libertades. Caben todos y todas las sensibilidades. Yo no renunciará a mi forma de pensar e intentaré integrar a otros pensamientos distintos".

Mensaje directo a Messi

"Si tuviéramos el campo lleno, no te irías seguro, hasta en eso nos hace la 'puñeta' la pandemia. Pero intentaremos convencerte. Perdona que haga referencia en este acto, pero sabes el cariño que te tengo, ya sabes que el Barça te quiere".

Recuerdo a su padre

"Asumo la responsabilidad y el compromiso con un liderazgo fuerte. Defenderemos el club porque lo hemos sufrido, allí donde sea necesario. En 2003 vi por primera vez a mi padre con lágrimas en los ojos. Nunca lo había visto porque era muy serio, un culé que me educó en el barcelonismo. Allá donde estés... Que podamos ser todos un ejemplo para nuestros hijos y futuras generaciones de este país y de este club. ¡Visca el Barça y Visca Catalunya!".