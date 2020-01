Hay jugadores que dejan huella en los equipos en los que están, y sin duda Jermaine Pennant es uno de ellos. El inglés, durante una temporada, fue jugador del Real Zaragoza, y sin duda la afición blanquilla no olvida los momentazos que dejó el futbolista en su paso por La Romareda. Su recuerdo no se debe a algo precisamente positivo.

Un total de 24 partidos jugó Pennant con la camiseta maña en la temporada 2009-10. Más que de su fútbol, de lo que se hablaba y mucho era de su vida. De su vida nocturna, pues el inglés es uno de esos jugadores llamados 'díscolos' que siempre hay en el mundo del fútbol.

"Con Franck Songo'o viví una de las noches más locas en España. Habíamos quedado con unas chicas y teníamos que coger el tren a las 06:30 para entrenar... pero se retrasó y nos metimos en problemas. El doctor Villanueva no dejaba de llamarme, y mi traductor me dijo que estuvo en mi casa y que no había nadie. Cuando llegó le hice creer que estaba dormido", confiesa Pennant en 'El Periódio de Aragón'.

Eso sí, dice que la vida de noche en Zaragoza era "muy mala". "Era como salir entre estudiantes, casi todos eran muy jóvenes. Así que aprovechábamos en los desplazamientos", dice.

Eso sí, Pennant guarda un gran cuerdo del club y de su afición: "Gracias a todos. Sé de las bromas que se hicieron, pero quiero que sepáis que me acuerdo de vosotros y os deseo lo mejor. Ojalá podamos celebrar el ascenso".

Antes de llegar a Zaragoza, y después, también dejó huella Pennan: "Mi estilo de vida me salió caro en el Arsenal, pero otras veces no. En mi primer partido tenía 19 años y decidí ir a una fiesta. Desayuné en un McDonalds y marqué un hat trick estando con una resaca terrible".

Tampoco se olvidan muchos de su anécdota con el Porsche: "Tenía que tomar un tren a Madrid y firmar con el Stoke City. Estuve a punto de perder el tren, así que me bajé del Porsche Cayenne a toda prisa y me dejé las llaves en la guantera. Iba a volve ra recuperarlo, no estoy tan mal como para abandonar un coche tan caro".