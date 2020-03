Iragartze Fernández es árbitra asistente y enfermera, pero durante los últimos días dedica todo su tiempo a su segunda profesión. El coronavirus ha cancelado sus partidos y le ha obligado a doblar horas en su centro de salud.

"Se está haciendo muy duro. Echo mucho de menos arbitrar porque es algo que me gusta. Tenemos mucha carga de trabajo. Cada vez hay más personal sanitario infectado y contamos con menos compañeros", relata en 'Jugones'.

Eso sí, a pesar de no arbitrar, mantiene sus ejercicios físicos diarios: "Por la mañana me levanto, madrugo y hago una horita de deporte, me doy una ducha y me voy rápidamente al centro de salud".

"Tenemos que empezar a contar los días y las horas para volver a los terrenos de juego que es nuestra pasión", finaliza Iragartze, una de las heroínas que luchan sin descanso contra el coronavirus en nuestro país.