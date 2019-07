No va a ser fácil que Paul Pogba salga del Manchester United, a pesar del deseo del jugador de abandonar Old Trafford. Según informa 'Mirror', el club inglés le ha subido el precio y ahora ya no va a pedir 'tan solo' 160 millones. Para los 'red devils', el galo ahora cuesta 200.

Y es que las últimas declaraciones de Mino Raiola, agente de Pogba, no han sentado ni mucho menos bien en un club que no necesita vender y que no tiene intención de desprenderse de Pogba. "No ha hecho nada malo. Ha sido respetuoso siempre, y el United sabe cuál es su deseo", dijo.

El Real Madrid, y la Juventus, están tras el francés. Es expreso deseo de Zinedine Zidane, entrenador de los blancos. Según 'Daily Mail', eso sí, los italianos se han retirado de la puja por Pogba.

