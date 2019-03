Hugo Sánchez habla de la vuelta de Zidane: "La decisión de la directiva del Madrid está bien y esperaré mi turno"

El mexicano Hugo Sánchez, quien anotó 234 goles con el Real Madrid, aplaudió hoy la nominación del francés Zinedine Zidane al banquillo de los merengues, aunque dijo esperar su oportunidad para un día ser el entrenador del equipo.

Sánchez, cinco veces ganador en el siglo pasado del trofeo Pichichi al mejor goleador en España, reconoció que Zidane regresa a la dirección técnica del Real Madrid bajo otras pretensiones, diferentes a cuando se fue el 31 de mayo del año pasado.

"Es diferente lo que se va a encontrar Zidane a lo que dejó y si en su momento no le quisieron fichar lo que pidió, ahora va a decir con la mano en la cintura, 'quiero a este y a este' porque si ha regresado es sobre seguro. Tiene muchas competiciones en puerta y no se va a quedar sin armas, no como está el equipo ahora, que no tiene fuerza", afirmó.

No oculta sus ganas de poder dirigir al Real Madrid

Hugo Sánchez no ocultó el deseo de dirigir al Real Madrid, equipo con el que ganó 5 ligas entre 1986 y 1990 como futbolista y reiteró en diferentes ocasiones que estaba en buenas condiciones para trabajar la crisis por la que atraviesa el equipo madrileño, sin embargo, ante el regreso de Zidane, ha aplaudido al presidente Florentino Pérez.

"Sé perfectamente cómo se maneja un vestuario y a los jugadores de alto estándar. Levanté la mano, el presidente Florentino Pérez lo supo bien y me dio gusto que en España al menos me hayan tenido entre los candidatos al banquillo. La decisión que ha tomado la directiva del Madrid está bien y esperaré mi turno", comentó.

Defiende que Florentino defendió los intereses del club en todo momento

En cuanto a las resoluciones que tomó Florentino Pérez en el Real Madrid desde que antes del Mundial de Rusia convenció a Julen Lopetegui para dirigir al club blanco pasando por Santiago Solari como sustituto de emergencia, Hugo Sánchez aceptó que fueron arriesgadas así como esta vez es una buena idea regresar a Zidane.

"Muchos han criticado a Florentino Pérez, no creo que sea para tanto. Él ha defendido los intereses del Real Madrid, los ha puesto en situación de triunfo y ahora con problemas, pero gestiona a un club grande. Arrebató a Lopetegui de la selección para tranquilizar a los que clamaban a un técnico de nivel alto y la apuesta falló, es sólo eso", explicó.

Alaba a Zidane y asegura que es de las mejores opciones para el club

El mexicano declaró que Zidane es una de las mejores opciones que pudo tener Florentino Pérez y que, como aficionado del Madrid, él mismo deseaba que regresara el francés, ganador de tres Champions League con los blancos.

Hugo Sánchez no dirige desde hace 7 años, cuando estuvo al frente del club Pachuca en México y ahora es analista de una cadena de televisión en la que hoy insistió en que espera su momento para dirigir al Real Madrid.

"Así como Zidane dijo, quiero al presidente y al club, yo, Hugo Sánchez, también quiero al presidente Florentino Pérez y quiero mucho al Real Madrid; ojalá llegue mi oportunidad", expresó ante los televidentes.

