Hugo Sánchez es uno de los delanteros más grandes que han jugado en LaLiga. En una charla con Fëlix Fernández, exportero del Atlante, el mexicano desveló algo cuanto menos sorprendente relacionado con el dinero que ganaba en el Real Madrid.

"En el Atlante ganaba más que en el Real Madrid. Imagina, dos temporadas. Dijeron que quería seguir y que me pagasen lo que yo quisiera", comentó el exdelantero mexicano.

"Emilio Azcárraga me llamó tras el Mundial y me dijo que me fuera para allá. Le dije que no, que quería seguir jugando. En el América no, porque ya había estado. Al Necaxa va muy poca gente a verlo... me dijo que bueno, que al Atlante, dijo Hugo Sánchez.

En aquel momento, al Atlante lo dirigía Ricardo la Volpe, entrenador que tuvo alguna que otra diferencia con Hugo Sánchez: "Me dijo que no me preocupase aunque estuviera él".

Antes de militar en el Atlante, Hugo Sánchez jugó una temporada en el Rayo Vallecano en la que fue su última experiencia en España y en Madrid. Primero vistió los colores del Atlético durante cuatro temporadas. De ahí se fue directo al Real Madrid hasta 1992.

Tras jugar en el Atlante probó en el Linz austriaco para finalmente volver a México y retirarse en el Atlético Celaya.