Hugo Sánchez fue el invitado especial en 'El Chiringuito'. El legendario delantero mexicano, mítico pichichi al primer toque, contó como se encuentra en estos momentos y sorprendió al ofrecerse públicamente para entrenar al Real Madrid.

Todo surgió de una pregunta que le formuló Josep Pedrerol: "¿Tu asignatura pendiente es entrenar al Real Madrid?"

Hugo no titubeó y contestó con rotundidad: "El presidente sabe que estoy en la mejor disposición cuando sea necesario. Tuve la oportunidad de entrevistarme con Florentino Pérez en su oficina para hacerle saber que estoy listo y preparado".

"Él sabrá en qué momento será y le agradezco que no me haya cerrado las puertas, si no que la haya dejado abierta diciendo que es factible que un futuro el destino nos pueda juntar al Real Madrid y a mí", explicó el mexicano, muy agradecido con el trato del presidente del conjunto blanco.

Sin embargo, dejó caer que si no puede ser como entrenador, igual sea como directivo: "Será mientras esté en la edad de poder seguir dirigiendo, porque si se me pasa el tren de director técnico, pasaré a la faceta de directivo".