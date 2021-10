"Si hubiera una oportunidad de ir a otro lugar, estaría abierto a ello en este momento". Estas palabras de Raheem Sterling sobre una posible salida del Manchester City han provocado un terremoto en Inglaterra.

Pep Guardiola ha comparecido en rueda de prensa este viernes y ha respondido a su delantero. "No estoy involucrado en las decisiones sobre sus contratos, eso es el club", ha dejado claro el entrenador.

Asegura el español que desconocía la situación: "No sabía que consideraba irse. Es nuestro jugador y espero que lo siga siendo. No puedo asegurar a nadie cuántos minutos van a jugar, todos tienen que hablar sobre el césped".

"No quiero ver futbolistas infelices. Hay muchos equipos, muchos entrenadores. Llama al club y resuelve la situación. No hablo sólo de Raheem, hablo de cualquier situación", ha expresado Guardiola.

Sterling ha perdido protagonismo en los últimos meses en el Manchester City. Ya no es titular indiscutible, por detrás sobre todo de Grealish, el fichaje estrella del club este pasado verano.