El Granada está desafiando toda lógica y toda frase que, a comienzo de LaLiga, empezase con un 'a priori'. Los nazaríes, recién ascendidos tras alguna que otra campaña en Segunda, son ahora mismo líderes de Primera división después de que se haya disputado más de un cuarto del torneo. Suman 20 puntos, y lo suyo empieza a dejar de ser casualidad.

Porque los andaluces han perdido solo dos partidos de los diez disputados, siendo uno de ellos ante el Real Madrid e incluso en él dieron la cara. Dieron la 'sorpresa' al vencer al Barça en Los Cármenes, pero lo que parecía algo único se ha convertido en costumbre pues ya son cuatro los triunfos que suman en su feudo.

Un fortín que solo el Sevilla, en la jornada 2, ha podido asaltar. Por aquel entonces solo sumaban un punto, tras el empate a cuatro contra el Villarreal en la primera jornada en un partido loquísimo. Quedó claro que el gol no era problema, y tampco lo era una valentía impropia de un recién ascendido.

Casillas y el Leicester

Aunque también se puede entender como desparpajo y con la idea de que tampoco hay nada que perder. Que tras haber conocido el pozo en Segunda estos años el cielo de Primera se tiene que disfrutar. Los de Diego Martínez se lo están pasando en grande, y él a buen seguro que también. El entrenador revelación y el equipo revelación de la mano... y ya ha aparecido el nombre 'Leicester' en algunos corrillos.

En el de Iker Casillas, por ejemplo, que comparó a los nazaríes con el conjunto de Ranieri. Contra todo pronóstico, y ante cocos como Chelsea, Manchester City y especialmente el Tottenham ese año, los del italiano conquistaron la Premier League en la 2014-15, un curso más tarde de haber estado muy cerca de perder la categoría.

Los Vardy, Kante, Drinkwater, Mahrez y compañía hicieron una auténtica gesta en la islas y en el fútbol mundial, aunque en su caso ya eran equipo Premier y no un recién ascendido como es el Granada. Con todo, que le quiten lo 'bailao' al cuadro nazarí, que se puede permitir el lujo de soñar y los sueños no tienen límite alguno. LaLiga es complicado; Europa de seguir en esta línea quizá no tanto.

Solo Barça y Villarreal marcan más que el Granada

Lo cierto es que pase lo que pase, la alegría con la que juega el Granada es tan destacable como la ausencia de miedo. Como las seis victorias y dos empates que suman en diez partidos, y por sus 20 puntos. Porque tan solo el Villarreal y el Barça han marcado más goles en la presente temporada.

Veremos dónde pone el tiempo y la competición a los Rui Silva, Azeez, Duarte, Soldado, Puertas, Machís y compañía. Veremos hasta dónde llega un Granada, un recién ascendido, que ha pasado de estar tan solo en las quinielas por evitar el descenso a salir de ellas incluso tras un inicio arrollador.