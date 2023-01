Marcos Vales fue un futbolista que hizo carrera principalmente en los años 90 en equipos como Deportivo, Mallorca, Sevilla o Zaragoza. Tras su retirada, decidió alejarse completamente del mundo del fútbol como ha contado a Patricia Cotón en 'Jugones'.

Después de su retirada en 2004, desconectó del fútbol y cambió de profesión, concretamente pasó a ser abogado: "Meterte a una jornada laboral no es un cambio fácil de superar, pero si me quedo anclado ahí, ya no avanzo".

Vales se apartó tanto de su carrera como futbolista que no recuerda ni los goles que ha marcado ni ninguna jugada en particular, un cambio que justifica con una comparación: "Es como cuando estás enamorado y rompes. Tienes que pasar página".

Ni siquiera guarda botas o camisetas, como con la que debutó en la Selección, ya que las regalaba.

"Yo he preferido cambiar de rumbo. Fútbol veo, pero lo justo", concluyó.