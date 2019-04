Florentino: "No contemplo, yo ni nadie en el Madrid, que Cristiano pueda salir en este momento"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reconoció que no ha hablado con Cristiano Ronaldo desde la final de Cardiff y que no contempla su salida del Real Madrid.

"Ni he hablado con el jeque del PSG ni con nadie. Y nadie nos ha enviado una oferta ni por Cristiano ni por nadie. Ni por Morata, ni por James... No contemplo, yo ni nadie en el Madrid, que pueda salir en este momento. Sólo contemplamos la posibilidad de seguir con la plantilla que tenemos", indicó Florentino.

"Con Cristiano Ronaldo no he hablado. Conozco a Cristiano y es un buen profesional no sólo con el balón sino como persona. Todo esto es muy extraño, veremos en los próximos días. Hablaré con él en los próximos días y nos lo tendrá que decir", aseguró Florentino Pérez.

El presidente blanco afirmó que "es verdad que conociendo su trayectoria, la presunción de inocencia que se le debe dar a cualquiera a él con mayor seguridad".

Florentino insistió en una entrevista en El Transistor de Onda Cero en que "los socios adoran a Cristiano Ronaldo. Es muy comparable lo que fue Di Stéfano con lo que es Cristiano ahora. Cristiano no es un negocio, forma parte de la historia del Real Madrid".

"Nosotros hicimos una nota pública diciendo lo mismo que digo ahora. A mí nadie me ha dicho que esté enfadado con nadie. He hablado con él y lo único que me ha dicho es que Cristiano está enfadado con este tema (Hacienda) y el tratamiento que se le da en los medios por el trato que ha recibido de la prensa, tratándole más o menos como un defraudador", aseguró Florentino.

"Son muy pocos los que pitan, pero le pitan a Cristiano, a Benzema... A los que entienden que no estén jugando bien", indicó sobre los famosos pitos de una parte de la afición del Bernabéu.