Con la derrota del Real Madrid en Mallorca y después de la victoria del FC Barcelona frente al Sevilla FC, el conjunto azulgrana se encuentra con ocho puntos de ventaja en la jornada 20.

A falta de 18 citas del calendario para que termine la competición doméstica, y a pesar de la abultada diferencia, Xavi Hernández asegura que el "favorito" continúa siendo el Real Madrid.

"Las cosas van saliendo, ahora le sacamos ocho puntos de ventaja al Real Madrid. Esto hace que la jornada sea redonda, pero queda un mundo", señaló tras la victoria de este domingo.

"Pero siguen siendo los favoritos porque son los vigentes campeones de la Liga y de la Champions. Yo no me veo favorito, me veo más candidato. Sé y sabemos que el Real Madrid seguirá compitiendo hasta el final", añadió.

"Ha habido remontadas históricas, no hay que dejarse llevar. Desde dentro lo valoramos mucho porque siempre recordamos de dónde venimos. Sabemos que estamos en una posición privilegiada", zanjó.

¿Falsa modestia de Xavi?

La realidad es que, en base a las estadísticas históricas de la competición, cuando el Barça ha tenido una ventaja de ocho puntos nunca ha perdido el título.

Además, los culés están ejecutando una temporada de lo más sólida en Liga: no pierden desde el Clásico de octubre, solo se ha dejado siete puntos en todo el campeonato, lleva 42 goles a favor y siete en contra.

Eso sí, hay un precedente que pone en alerta al cuadro blaugrana... y que explica las declaraciones de Xavi.

En 2016, con Luis Enrique en el banquillo del Camp Nou, el Real Madrid pasó de estar a 12 puntos a verse a tan solo uno del líder en apenas cuatro jornadas. Por ello, obligó al Barça a ganar sus últimos cinco partidos para alzar LaLiga. Y así fue.