Diego Maradona continúa con su recuperación en la clínica donde le operaron de urgencia de un hematoma subdural. El astro argentino está recibiendo todo tipo de apoyos de sus incondicionales, y por supuesto de su familia. En especial de su hija Giannina.

Tras haber acompañado a su padre en la ambulancia que lo llevó desde La Plata a Olivos, la joven ha compartido una emotiva publicación en Instagram.

En ella, se la ve siendo niña, estirando los brazos hacia los de Diego Maradona. Además, un texto de una canción de la banda Serú Girán que le quiso dedicar a su padre.

"No te entregues, por favor. Sí, debes ser fuerte en estos tiempos... Nos veremos otra vez", rezan algunos versos de la canción compartida.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CHUTPX4JjGW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay mas estrellas que las que dejes brillar, tendrá el cielo tu color... No estes solo en esta lluvia, no te entregues por favor, si debes ser fuerte en estos tiempos, para resistir la decepción, y quedar abierto, mente y alma Yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor Si no tienes a quien brindar tu corazón, Si todo vuelve cuando mas lo precisas, Nos veremos otra vez...]]