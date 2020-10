El periplo de Unai Emery en el Parque de los Príncipes duró de 2016 a 2018. Allí, coincidió con dos viejos anhelos del Real Madrid, Neymar Jr. y Kylian Mbappé. Con el brasileño casi descartado por el conjunto blanco, los esfuerzos merengues están centrados en abordar el fichaje del joven delantero francés de cara al próximo verano, cuando solo le restará un año de contrato (operación similar a la de Eden Hazard o Thibaut Courtois).

El ahora entrenador del Villarreal pasó por los micrófonos de 'Cope' y recordó cómo transcurrió su relación con Mbappé y la conversación que tuvo con él para que no abandonase el PSG para poner rumbo al Santiago Bernabéu.

"Cuando estaba en París, Mbappé contemplaba muy seriamente irse al Real Madrid porque es un club que le gusta mucho, tenía mucha ilusión por jugar en el Madrid", señaló en primer lugar el ténico vasco.

A su vez, relató el cara a cara que tuvo con el galo, asegurando que salir del club parisino "no es fácil": "Yo no quería que se fuera y tuve una conversación con él y con su padre para convencerle de que se tenía que quedar, salir de París no es fácil".

Paralelamente, en la línea del Real Madrid, habló de una de los diamantes en bruto que tiene el conjunto blanco, y que él tiene que pulir esta temporada, Takefusa Kubo: "Está en un proceso de adaptación, este jueves en Europa League puede tener una oportunidad. Tiene 19 años, debe tener paciencia".