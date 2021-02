"Este verano van a pasar cosas". Así comenzó a contar en exclusiva Josep Pedrerol los planes del Real Madrid este verano, con un fichaje grande a la vista.

"El Madrid no puede competir con los equipos estados o con los quejes. Si es por dinero Mbappé nunca dejará el PSG. Si es por dinero Haaland tiene ofertas mejore qque las del Madrid y por supuesto del Barça", dice el presentador de 'El Chiringuito'.

"El Real Madrid tiene claro que este año llega Mbappé o Haaland. Los últimos años cuando se hablaba de muchos os jugadores os decía que no, que no se iba a hacer, no se puede hacer. Este año sí. Este año Florentino irá a por uno de los dos", continúa.

¿Quién es el plan A?: "Os dije hace 20 días que el plan A era Mbappé, debo no ser tan categórico. No sé cuál es el plan A o el B. No tengo claro que Mbappé sea la prioridad en este momento".

"El Real Madrid sabe que Mbappé quiere jugar en el Madrid, Florentino sabe que Haaland quiere jugar en el Madrid. ¿Cuál será el siguiente paso? Hay algo fundamental. Mbappé no quiere renovar, que siga en la misma línea. El Madrid ha entendido que ese retraso es una señal", detalla Pedrerol.

La intención del equipo blanco es "buscar la sensibilidad del jugador": "Se puede recuperar la inversión por un jugador así. No puede el Madrid competir con dinero. Intentará buscar la sensibilidad del futbolista. Hacerle entender que podrá ser el mejor jugador del mundo. Le hará entender que jugar en el Real Madrid, Mbappé será más grande que en el PSG".

"El Madrid sigue teniendo un cartel en el mundo. El Madrid sabe que ambos quieren jugar en el club, pero depende de muchas cosas. Haaland es una opción muy interesante también. Van a mover las dos direcciones. No van a fichar a los dos este año. El problema de Haaland es Raiola, su agente. Creen que el jugador tiene personalidad. Él y su padre. El Real Madrid es el club donde van a triunfar esos jugadores. Este verano sí. Si eres del Madrid, ilusiónate porque este verano el Madrid dará el golpe en Europa", sentencia.