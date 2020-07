En 'El Chiringuito' se estaba realizando un debate sobre Lautaro Martínez y la posibilidad de que pueda llegar al FC Barcelona este mismo verano. Y Cristóbal Soria explicó cómo deberían ser las negociaciones.

"En la negociación tú entiendes que empiece por abajo. Esto es una negociación y primero estoy yo escondido detrás. Primero te digo que te mando a Arturo Vidal o te puedo mandar a Ivan Rakitic", afirmó el tertuliano.

Un argumento que fue respondido por Juanma Rodríguez con ironía: "A mí me parece clave la cesión de Riqui Puig. Yo si soy el Inter de Milán y me vienes con ese argumento... ¿cómo no te voy a dar a mi jugador franquicia y me voy a quedar desnudo en ataque por una cesión?".

Y a Josep Pedrerol le entró la risa. "Bravo por Juanma Rodríguez", reía el presentador, que también felicitó a Soria "por la ocurrencia". "Enfoca a mi tío que se está partiendo de risa", bromeaba el exdelegado del Sevilla.