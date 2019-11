"Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará, no sé". De esta forma sale Diego Armando Maradona al paso de unos mensajes de su hija Gianinna, que afirmó en Instagram que su padre "no se está muriendo porque su cuerpo lo decide, pero sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta". Algo que ha tenido respuesta con un vídeo en la propia cuenta, también de Instagram, de 'El Pelusa'.

"Lo tenían empastillado... si no imposible domar a la fiera"

"Recen por él, por favor", apuntaba Gianinna al tiempo que comparaba a Maradona con un animal del zoológico: "¿Se acuerdan que había un zoo donde te podías sacar fotos con un león gigante? Podías entrar a la jaula y por poco más "abrazarlo". Lo tenían empastillado... si no imposible domar a la fiera", zanjaba la descendiente del Diego.

"Uno se va haciendo más viejo y se preocupan más por lo que dejas..."

Ante tales afirmaciones, Maradona contesta con lo siguiente. "Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que se está haciendo. Y yo no... ¡Les digo a todos que no les voy a dejar nada! Que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida, lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no existen. No existen porque estoy muy sano. Muy sano. Gracias", concluye el mítico diez argentino.

Un cruce de declaraciones familiares que ya son públicas y por lo que parece, hacen a los protagonistas irreconciliables.