Cristiano Ronaldo nunca ha sido de enseñar las cartas de su futuro antes del término de la temporada. No se refirió al Real Madrid en 2009 hasta que terminó la Premier con el Manchester; tampoco hizo lo propio en el Real Madrid hasta inmediatamente después de terminar la final de Champions League en 2018; y en la Juve continúa el interrogante sobre su futuro.

Los rumores, que cada día que pasa se van acrecentando, se han visto alimentados por un enigmático mensaje del delantero portugués en su Instagram.

Campeón de la Coppa y la Supercopa en la presente campaña (ya ganó el Scudetto el año pasado), la publicación de Cristiano destaca que ha ganado todos los títulos nacionales en Inglaterra, España e Italia, además de ser el máximo goleador y mejor jugador en los tres países.

"La vida y la carrera de todos los grandes jugadores están marcadas por altibajos. Año tras año nos medimos con grandes jugadores y retos ambiciosos, así que siempre tenemos que dar el máximo. Este año no pudimos ganar la Serie A, enhorabuena al Inter por un título merecido. Sin embargo, tengo que dar valor a todo lo que conseguimos en esta campaña con el Juventus a nivel de equipo y personal", reza el comienzo del mensaje.

"La Supercopa italiana, la Copa Italia y el título de máximo artillero me llenan de alegría, sobre todo por la dificultad que requieren en un país en el que no es fácil ganar. Con estos logros, conseguí el objetivo que me puse desde el primer día en el que llegué a Italia: ganar la Serie A, la Copa y la Supercopa, y ser además el mejor jugador y el máximo artillero", añade.

Para finalizar, y como ya hizo en 2018 tras vencer al Liverpool en la final de Champions, se refirió a su papel en Italia en pasado, disparando toda la rumorología en torno a su futuro: "Marqué más de cien goles por un club en Inglaterra. España e Italia. Nada se compara con el hecho de saber que dejé mi huella en todos los países en los que jugué. Gracias a todos los que formaron parte de este viaje".

Con contrato hasta 2022, continúa siendo una incógnita dónde jugará 'CR7' la próxima temporada. La clasificación para la Champions acerca la continuidad del luso, pero su alto salario puede tornarse prohibitivo para una Juventus que se prepara para una regeneración tras lo visto esta campaña.