La "decepción" que se ha llevado De Jong en el Barça: "Lo que hemos ganado hasta ahora"

"No me imaginaba que cuando firmé..."

Con contrato hasta 2026 y con una de las fichas más altas de la plantilla, el futuro de Frenkie de Jong en el FC Barcelona es toda una incógnita.

El fichaje de Dani Olmo, la irrupción de Casadó, el regreso de Gavi o el buen momento que vive Pedri le dejan en una delicada situación, más cuando las arcas del club requieren cada vez más liquidez.

Eso sí, por el momento el neerlandés está contento en Barcelona... aunque podría estarlo más, tal y como él mismo ha explicado durante una entrevista en 'Voetbal'.

"El Barça es el club de mis sueños. Desde pequeño quería jugar aquí. Todavía disfruto, pero no todo siempre es tan ideal como te imaginas", ha arrancado De Jong.

Para el ex del Ajax ha sido una "decepción" no haber ganado más títulos: "Algo que me ha decepcionado en el Barça es lo que hemos ganado hasta ahora. No me imaginaba que cuando firmé aquí después de cuatro años solo ganaría una Liga, una Copa y una Supercopa".

"Pensé que llevaría al menos el doble. La pandemia es un periodo que no tienes en cuenta... Ese periodo le costó mucho al club. No se puede predecir", ha añadido el centrocampista.