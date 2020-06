Fue un partido horrible el de David Luiz en el regreso de la Premier League tras el parón por el coronavirus. Cometió dos errores de bulto ante un Manchester City contundente que no perdonó.

Primero facilitó el gol de Sterling tras un despeje fallido... y posteriormente cometió un penalti tonto que Kevin de Bruyne no perdonó. Y, además, acabó expulsado.

Tras el encuentro reconoció sus errores y dejó unas declaraciones sorprendentes. "Debí tomar otra decisión los últimos dos meses, pero no lo hice. Fue todo sobre mi contrato, si me quedaba o no. Tengo 14 días para seguir aquí y eso es todo", expresó sobre una posible retirada a final de temporada.

"El equipo jugó bien, en especial con 10 hombres. El entrenador es increíble, los jugadores jugaron increíble; todo esto fue mi culpa", explicó sobre sus dos grandes errores.

"Me encanta estar aquí, es por eso que sigo entrenando furo y vine aquí hoy, es por eso que intento dar el máximo, es por eso que pongo mi cara ante esta situación y por lo que le dije a los jugadores que nadie tenía que hablar, que yo iba a dar la cara y aquí estoy", indicó.

Y Mikel Arteta salió en se defensa: "Mi opinión sobre David no ha cambiado y no olvido lo que ha hecho por el equipo y por mí. Ha hablado con el vestuario, es un tipo muy honesto y claro".