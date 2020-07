Dani Ceballos tiene un último gran reto en el Arsenal (al menos esta temporada). La FA Cup. El equipo londinense se clasificó para la final tras vencer al Manchester City de Pep Guardiola. Y el centrocampista está encantado con su cesión, aunque reconoce que no sabe lo que sucederá en el futuro.

Cedido por el Real Madrid, volverá al equipo blanco en cuanto acabe la temporada. Y ambas partes tomarán una decisión. Aunque Ceballos es claro: le gustaría seguir en el Arsenal. Así lo ha manifestado en una entrevista a 'Sky Sports'.

"La verdad es que estoy muy feliz en el Arsenal. Es un club en el que ya tengo un año de experiencia, por lo que sería muy fácil regresar, no tendría que adaptarme a una nueva liga o un nuevo club con un técnico y unos jugadores diferentes. Creo que sería un buen paso para mí, pero mi futuro depende del Real Madrid y en este momento no sé su decisión", explica el canterano del Real Betis.

Su conexión con Mikel Arteta es total. "Hablamos mucho y trabajamos mucho en los aspectos defensivos de mi rol, mi posicionamiento en el campo cuando es hora de defender", señala sobre las exigencias del técnico.

"Creo que he mejorado mucho. La verdad es que hoy soy un jugador mucho más táctico y técnico de lo que era antes, y en cualquier posición en la que el míster me necesite intentaré dar mi mejor desempeño", indica un Ceballos que remarca que "de ninguna manera" se arrepiente de su cesión al Arsenal.

"Cuando te lesionas y no juegas, comienzas a tener algunas dudas, pero hablé con el entrenador y acordamos encontrar un camino a seguir juntos. Me dijo que me conocía muy bien y que me había seguido mucho en España. Me apoyó mucho", manifestó.

Eso sí, el futbolista cree que su actual equipo debe volver a luchar con los mejores equipos ingleses: "Podría volver a donde debería estar, entre los cuatro mejores clubes de la Premier League e incluso pelear por el título. Cuando pueda dar ese paso, estoy seguro que será uno de los mejores equipos del mundo".