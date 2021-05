Mario Alberto Kempes ha hablado sin tapujos de la situación que vive el club donde se convirtió en una leyenda. El exfutbolista argentino se ha mostrado muy contrario a la gestión que esta llevando a cabo Peter Lim y Meriton en el Valencia. Un conjunto ché que recientemente ha cesado a Javi Gracia del cargo de entrenador a tan solo cuatro jornadas del final de la Liga.

'El Matador' no ha dudado en lanzar duras críticas a los dueños del club de la capital del Turia. El exdelantero cree que los dirigentes han convertido el Valencia en un club caracterizado por el descontrol.

"Recibieron a toda esta gente a bombo y platillo, pero el fútbol de Singapur tiene poco que ver con el de Valencia. Vinieron a maquillar cosas que eran un desastre. Aquí el que se mete tiene que saber, y si no sabes, aprendes. El tema deportivo ellos no lo pueden solucionar y, sin embargo, no saben ni el idioma ni donde está Valencia. Por desgracia, el Valencia se ha convertido en una casa de locos", dice el exfutbolista en 'Radio Marca'.

Kempes afirma que ya vaticinó esta situación mucho antes de que se produjeran. Además, el que fuera ariete valencianista durante los años 80 ha instado a la afición a unirse contra la actual directiva, y ha puesto como ejemplo el caso de los aficionados del Manchester United.

"Nadie me hizo caso cuando avisé de esta situación, se me tiraron al cuello... y ahora se están dando cuenta. Si el valencianismo se une, Meriton lo verá. Si la gente se manifiesta tiene que ser unida. Mirad lo que ha pasado en Manchester. La gente de Valencia está cansada de tanto tejemaneje", sostiene el argentino.