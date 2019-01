Críticas del Toulouse al Barcelona por el fichaje de Todibo: "No se han comportado como un gran club"

El Barcelona anunció este martes a su primer fichaje de cara a la próxima temporada: Jean-Clair Todibo. El francés llegará procedente del Toulouse, cuyo presidente no se ha cortado en criticar al club azulgrana por su manera de anunciar el fichaje del central.

"El jugador ha sido mal aconsejado y el Barça no ha sido tan bueno como debería", son palabras del presidente del club francés, Olivier Sadran, que recoge 'L'Equipe'. No se queda ahí, el dirigente cree que el Barça "no se comportó como un gran club".

"Anuncian que el jugador llegará en julio, pero no conozco a nadie que pueda decir lo que ocurrirá en seis meses. La vida puede deparar muchas sorpresas", opina.