Cristiano Ronaldo, sobre su presunta evasión de impuestos: "Me duele porque siempre hacemos las cosas bien"

SE REAFIRMA EN QUE TODO SE HIZO BIEN

Cristiano Ronaldo habló con 'France Football' tras ganar su cuarto Balón de Oro y se refirió a su presunta evasión de impuestos. El portugués afirma que estas informaciones le "amargaron" el galardón: "Claro que me amargó el placer de ganar el Balón de Oro, mentiría si dijera que no, no soy hipócrita".